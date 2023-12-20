Aydın'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki adli bir olayı araştıran jandarma ekipleri, bir şüphelinin evine yaptığı baskında ruhsatsız ve seri numarası olmayan tabanca ele geçirdi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki adli bir olayı araştıran jandarma ekipleri, bir şüphelinin evine yaptığı baskında ruhsatsız ve seri numarası olmayan tabanca ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlulara yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuyucak ilçesinde adli bir olay araştırması kapsamında A.Ç. isimli şahsın adresine baskın düzenledi. Şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, ruhsatsız ve seri numarası bulunmayan 1 adet tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca olay kapsamında aranan 1 adet traktör de ele geçirilerek, ruhsat sahibine teslim edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN