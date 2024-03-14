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Aydın'da 21 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonu

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6-13 Mart tarihleri arasında uyuşturucu konuları ile ilgili 21 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 6-13 Mart tarihleri arasında 21 şüpheli şahıs uyuşturucu konuları ile ilgili yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-13 Mart 2024 tarihleri arasında uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kuyucak Aydın Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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