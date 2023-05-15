Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayağı mazgala sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Ayağı mazgala sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Hatay'ın Payas ilçesinde ayağı mazgala sıkışan 7 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Ayağı mazgala sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde ayağı mazgala sıkışan 7 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, caddede yürüyen 7 yaşındaki Ahmet Teke'nin ayağı mazgala sıkıştı. Çocuğun yardım istemesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İtfaiye Amirliği ekipleri, mazgalı iş aleti ile genişleterek çocuğu kurtardı. Kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hatay Seçim Sonuçları
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2019
Hatay Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ferit Savaş - 3. Sayfa

İtfaiye Hatay Payas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title