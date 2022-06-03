Atatürk'ün Kabe'nin üzerine montajlandığı fotoğrafı paylaşan şüpheli hakkında soruşturma Atatürk'ün Kabe'nin üzerine montajlandığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Atatürk'ün Kabe'nin üzerine montajlandığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kabe'nin üzerine oturuyormuşcasına montajlandığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ve özel bir üniversitede öğrenci olduğu iddia edilen şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça ayrıca, şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği de öğrenildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Atatürk'ün Kabe'nin üzerine montajlandığı fotoğrafı paylaşan şüpheli hakkında soruşturma - Haberler

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