Ataşehir'de Motosiklet Hırsızlığı

Ataşehir'de bir kişi, apartmanın önünde park halinde bulunan motosikleti çalarak kaçtı. Hırsızın apartmana gelişi ve çaldığı motosikletle kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ataşehir ilçesi Fındıklı Mahallesi'ndeki bir apartmanda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EAB 201 plakalı motosiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından bir apartmanın önünde park halindeyken çalındı. Yaklaşık 100 bin TL değerindeki motosikleti çalan hırsız, motosikleti çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. Motosiklet sahibinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Apartman görevlisi Murat Sağ, "Gece 1'de çocuk geldi bize 'Motorum çalındı' diye. Polisler de geldi, görüntüleri verdik. Burada devamlı hırsızlık oluyor. Bizim eve de girdiler, motosiklet de çaldırdık. Bunu çalan adamlar buralardan, uzak bir yerden değil. O yüzden devamlı millet tetikte burada. Yapacak bir şey yok, malımıza sahip çıkacağız" dedi.

Motosikletli çalan şahsın apartmana geldiği ve çaldığı motosikletle olay yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL