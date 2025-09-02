ASSAN Grup soruşturması: TUBİTAK ve MKE'nin gizli belgelerini sızdırmışlar

Silahlı terör örgütü FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri iddiasıyla tutuklanan ASSAN Grup sahibi Emin Öner ile şirket Genel Müdürü Gürcan Okumuş'un Makine Kimya Endüstrisi ( Mke ) ve TÜBİTAK'ın gizli kalması gereken bilgilerini sızdırmaya çalıştığı ortaya çıktı. TUBİTAK SAGE Müdürü olan Okumuş'un ASSAN Genel Müdürü olduktan sonra "Hilal Projesi" kapsamında geliştirilen ekipmanların aynısını ürettiği belirlendi.

Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik tarihin en büyük casusluk ve sabotaj operasyonlarından biri deşifre edildi. ASSAN savunma şirketinin sahibi İş Adamı Emin Öner, FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma", Genel Müdür Gürcan Okumuş ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçundan tutuklandı

Soruşturma kapsamında hazırlanan savcılığın sevk yazısında, şüpheli Öner'in FETÖ'nün tepe yöneticilerinden olan Cemil Koca ve Hüseyin Saruhan ile irtibatının olduğu, şirketlerinin adına kayıtlı GSM hatları üzerinden örgütün mahrem hizmetlerinde kullanılan operasyonel hatlar ile 2 adet ardışık aranma kaydının bulunduğu anlatıldı. Şüphelinin HTS kayıtlarında ise FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden kaydı olan 113 farklı kişi ve 22 ByLock kullanıcısı ile 2025'e kadar süren irtibat kayıtlarının bulunduğu, Öner'e ve firmalarına ait MASAK raporlarında ise haklarında FETÖ terör örgütüyle adli kaydı olan kişilerle yoğun para transferlerinin bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

TÜBİTAK SAGE Müdürlüğünden ASSAN'a Genel Müdür oldu

Sevk yazısında, şüpheli Öner hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca daha önceden verilen 2 takipsizlik kararı bulunduğu, söz konusu kararların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin ardından sulh ceza hakimliğince kaldırıldığı ve mevcut soruşturma dosyasına gönderildiği kaydedildi. Ayrıca, Emin Öner ile Gürcan Okumuş'un üzerine atılı "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma çalma" suçuna ilişkin ise şüpheli Okumuş'un 2018-2024 arasında TÜBİTAK'a bağlı savunma sanayi alanında faaliyetli devlet kuruluşu olan TÜBİTAK SAGE'de Enstitü Müdürü olduğu, müdürlükten ayrıldıktan sonra ASSAN Group'un Genel Müdürü olduğu aktarıldı.

Gürcan Okumuş'un MKE ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen ekipmanın bilgilerini çaldığı iddiası

Hazırlanan sevk yazısında, Gürcan Okumuş'un TÜBİTAK'tan ayrıldıktan sonra ASSAN'da çalışmaya başladığı, 04 Temmuz tarihli Hilal Projesi sözleşmesi bağlamında MKE ile TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilip süresiz olarak MKE'nin kullanımına verile pilot ölçekli C4 Tahrip kalıbı üretim ve şekillendirme projesi kapsamında geliştirilen ekipmanın ASSAN isimli firmada birebir aynısının yapıldığı ifade edildi.

Cihazlara ait resimleri istediler

ASSAN'ın 6 Eylül 2024'te MKE'den 4 ürün için teklif talebinde bulunduğunun belirtildiği sevk yazısında, bu talepte gönderilen resimlerin incelemesinde teknik çizimlerin yalnızca MKE'de tanımlı olan, kapalı sistemde saklanan ve sadece yetkililer tarafından erişilebilen çizimlerle birebir aynı olduğu, 22 ekim 2024 tarihli tutanak içeriği incelendiğinde eski MKE çalışanı olan ve halen ASSAN firmasında çalıştığı belirlenen ve ASSAN çalışanı iken proje danışmanı olarak görev yaptığı anlaşılan Mesut A. isimli şahsın Nur S. isimli MKE çalışanından gizlilik ihtiva eden duyarlılık ve patlatma yapılan cihazlara ait resimleri çekip göndermesini istediği anlatıldı.

Yazıda, suç örgütü soruşturmasında tutuklanan eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan ile Emin Öner arasında 'mühimmat tedarik planı', 'fiyatlamalar', 'MKE fiyatı', 'KK hedef fiyatı', 'ASSAN fiyatı' başlıklı içeriğinin gizli kalması gereken belgelerin karşılıklı gönderimine dair mesajlaşmalar bulunduğu, TÜBİTAK'taki Enstitü Müdürlüğü döneminde TÜBİTAK SAGE'den ayrılan 19 personelin ASSAN'da işe başladıkları, şüphelilerden Emin Öner'in savunma sanayi alanında faaliyetli 'ASTECH A.Ş' isimli firma kurucularından olduğu, bir süre sonra Gürcan Okumuş'un da TÜBİTAK'tan ayrıldıktan sonra ASSAN'da işe başladığı ve TÜBİTAK SAGE'ye ait ürünlerin aynılarını içeren ve sır saklama yükümlülüğünü ihlal eden çalışmalar gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Yazıda ayrıca, soruşturma dosyasına Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen rapor içeriğinde, eski ASSAN çalışanı olduğu anlaşılan Yasemin Ö, Abdül Samet A. ve bu kişilerin ilişkili olduğu Yasemin Ö'nün eşi Erdi E. hakkında firmalardan maddi değeri olan ödeme talep ettikleri, Okumuş'un kullandığı şifresini paylaşmadığı, bu açıdan önemli delillerin söz konusu cep telefonu içerisinde olabileceğinin kuvvetli şüphe ile düşünüldüğü ve şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri belirtildi. - İSTANBUL