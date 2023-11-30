Arnavutköy'de Kadına Silahlı Saldırı

2 yıl önce ölen oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kişiye kurşun yağdırdı

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA- ARNAVUTKÖY'de otobüs durağında bekleyen kadın silahlı saldırıya uğradı. Başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kadın, o sırada yoldan geçen bir minibüse bindirilerek hastaneye kaldırıldı Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

2 yıl önde dini nikahlı eşinin kayıp ihbarında bulunduğu ve 1 gün sonra cesedi Arnavutköy'de bir su kuyusunda bulunan Aykut Avşar'ın ailesi, oğullarının ölümünden dini nikahlı yaşadığı eşi Bahar Gülerce'yi suçlamıştı. Aykut Avşar'ın ailesi ve Bahar Gülerce bir televizyon programında günlerce Aykut Avşar'ın sır dolu ölümünü tartışmış ve taraflar birbirlerini suçlamıştı. Aykut Avşar'ın ölümünden sonra her iki taraf birbirlerine husumet beslemişti. Annesiyle birlikte yaşayan Bahar Gülerce, tehdit edildiği gerekçesiyle her akşam iş çıkışında annesi Ayten Gülerce tarafından otobüs durağından alınarak eve götürülüyordu. Dün akşam da otobüs durağında kızını bekleyen Ayten Gülerce'nin yanına 2 yıl önce hayatını kaybeden Aykut Avşar'ın babası Zeki Avşar geldi. Bir süre Ayten Gülerce ile konuşan Zeki Avşar daha sonra belinden çıkardığı silahla Gülerce'ye 2 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Saldırı sonrası yoldan geçen bir minibüsle hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ederken saldırıyı gerçekleştiren Zeki Avşar, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gece kartalları tarafından yaşadığı evin yakınında yakalanarak göz altına alındı. Öte yandan saldırı anı ve sonrasında otobüs durağına gelen Ayten Gülerce'nin kızı Bahar Gülerce'nin yaşadığı panik anları bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.