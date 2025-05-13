İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem
PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! MİT adım adım takip edecek

Gözler 2. aşamada! MİT takip edecek, elebaşları için kritik karar
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek

DEM Parti tarihi kararın ardından harekete geçiyor

Arnavutköy'de Esnaf, Hırsızı Suçüstü Yakaladı

Arnavutköy'de Esnaf, Hırsızı Suçüstü Yakaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de Gökhan Koçak isimli esnaf, aracını çalmak isteyen hırsızı suçüstü yakaladı. Hırsızın yakalanma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Esnaf, adli süreçteki eksikliklere dikkat çekti.

Arnavutköy'de bir esnaf, aracını çalmak isteyen hırsızı suçüstü yakaladı. Hırsızın yakalanma anı ve polislere teslim edilme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, aracın daha önce de çalındığı ve bulunarak esnafa teslim edildiği öğrenildi.

Arnavutköy'de Gökhan Koçak isimli bir esnaf daha önce çalınmış ve bulunarak kendisine teslim edilmiş olan aracını iş yeri önüne park ederek bir malzeme almak üzere içeri girdi. İş yerine giren esnaf bir müddet sonra aracının içerisinde yabancı birinin olduğunu fark edince koşarak aracın yanına gitti. Aracını çalınmak üzereyken fark eden esnaf, hırsızı suçüstü yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. Hırsızın yakalanma anı ve polise teslim edilme anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

"Burada hırsızlarla mücadele etmekten bıktık artık gerçekten"

İkinci kez aracı çalınma tehlikesi yaşanan esnaf Gökhan Koçak, "Sabah ben ofisime evrak bırakmak için geldim. Aracımın kapısını birkaç dakika işim var diye kilitlemedim. Tam geri kapıya çıktığımda bir kişinin aracımın içerisinde olduğunu fark ettim. Ben koşarak kendisini yakaladım cezaevinden çıktığını söyleyerek özür diledi. Polis geldi adamın üzerini aradılar sahte kimlik, telefonlar ve sahte paralar çıktı üzerinden. Şahsın 20'ye yakın suç kaydı olduğunu öğrendik. Burada hırsızlarla mücadele etmekten bıktık artık gerçekten. Yakalananlar bizden önce geri salınıyor savcı ve hakimlerimizden yardım istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık Ayhan hayatını kaybetti

Balık Ayhan hayatını kaybetti
Akaryakıta çifte zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti

Yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.