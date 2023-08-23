Arnavutköy'de Cinayet Şüphelileri Gasp Etti

Arnavutköy'de polisle girdikleri kovalamaca sonucunda lastikleri patlatılan otomobilde bulunan cinayet şüphelileri yoldan geçen başka bir aracı gasp ederek kaçmaya devam etti. Olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy'de polisle girdikleri kovalamaca sonucunda lastikleri patlatılan otomobilde bulunan cinayet şüphelileri yoldan geçen başka bir aracı gasp ederek kaçmaya devam etmişti. Film sahnelerini aratmayan olay güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy'de gerçekleşti. İddiaya göre Bahçeşehir'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen vale Ogün Tekin cinayetiyle alakalı polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar esnasında Sazlıbosna mevkiinde bir otomobile dur ihtarı yaptıkları esnada araçta bulunan 4 şüpheli tarafından ekiplere ateş açıldı. Polis ekipleri ile şüphelilerin bulunduğu araç arasında kovalamaca ve çatışma yol boyu devam ederken ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracın lastiklerini patlattı. Lastikleri patlayan otomobille kaçamayacaklarını anlayan şüpheliler cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir aracın önünü keserek aracı gasp edip kaçmaya devam etti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Film sahnesini aratmayan gasp kamerada

Şüpheliler polis ekipleriyle girdiği kovalamaca sonucunda lastikleri açılan ateş sonucunda kaçamayacaklarını anlayınca cadde üzerinde seyir halinde olan bir cipin önünü keserek aracı gasp etti. Gasp edilen cip ile kaçmaya devam eden şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL