Araç şarampole uçtu: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Güney Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Güney Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saatlerinde Kozlu ilçesi Güney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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