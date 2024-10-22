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Antalya'da Yangın 50 Hayvanın Ölümüne Sebep Oldu

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Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen yangında, elektrik telinin kopması sonucu 50 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangını duyduğu an gözyaşlarına hakim olamayan hayvan sahibi, tüm paramızı buraya yatırdık diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Antalya'da kopan elektrik teli nedeniyle çıktığı düşünülen yangında, ağılda bulunan 50 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvanlarını alevlerin içinde kalarak yanmış şekilde gören ve gözyaşlarına hakim olamayan kadın, "Kurbanlık olarak toplam 50 hayvan vardı, bütün paramızı buraya yatırdık" dedi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6205 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle, ağıl olarak kullanılan ve içeresinde çok sayıda küçükbaş hayvanın bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangını ilk fark eden Fatma Taş isimli vatandaş, "Eşim balkona çıktı, bir baktık siyah dumanlar çıkıyor. Hemen itfaiyeyi aradık, ne yapacağımızı şaşırdık. Elektrik direğinde de ateş çıkıyordu. Koştuk geldik, itfaiye de hemen geldi. Hayvanları kurtarmak için vaktimiz olmadı. Birisi yoldan geçiyormuş. Kapıyı açmaya çalışmış ama birkaç tanesi kurtulmuş, gerisi ahırın tavanı çöktüğü için çıkamamış" dedi.

Besici kadın gözyaşlarına boğuldu

Yangını haber alarak gelen ve gözyaşlarına hakim olamayan Arife Yavuz ise, "Komşular haber etti, geldiğimde ahırı bu şekilde gördüm. Kurbanlık olarak toplam 50 hayvan vardı. Çok üzüntülüyüm şu anda, geçimi hayvancılıkla yapıyoruz. Kurbanlık yapmak için bütün paramızı buraya yatırdık" ifadelerini kullandı. Ağıl içerisinde 50 küçükbaş hayvanın olduğunu ve birkaçı hariç tamamının telef olduğunu belirten Yasin Yavuz da, "Elektrik direğinden tel ahırın üzerine düşmüş. Kıvılcım patlayınca her yer alev aldı. Ahır yandı, içeride 50 tane küçükbaş hayvan vardı. Hepsi telef oldu, hayvanlara yazık oldu. Hayvancılık bizim baba mesleğimiz, ek işimiz. Bu işi sürdürmeye çalışıyorduk ama yangın çıkınca 50 hayvanımız telef oldu. Gerekli yerlere başvuru ve şikayetimizi yapacağız" ifadelerini kullandı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatırken, yangına kopan elektrik telinin neden olabileceği değerlendiriliyor. - ANTALYA

Antalya'da Yangın 50 Hayvanın Ölümüne Sebep Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ekonomi 3-sayfa antalya Tarım Yaşam Hakim Kepez

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