Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda Şüphelilerin Kapıyı Açamadığı İddiası

Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, evde temizlik yaptıklarını ve anahtar olmadığı için kapıyı açamadıklarını savundu. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve kesici aletler ele geçirildi.

Uyuşturucu şüphelilerden, 'temizlik yapıyorduk" savunması

Şüphelilerden biri eve kısa süre önce geldiğini hiçbir şeyden haberinin olmadığını söyleyerek ağladı

Antalya'da filmleri aratmayan eşzamanlı uyuşturucu operasyonu

Sitenin giriş çıkışı ve kapı önlerinin, koridorların güvenlik kamerasıyla donatmışlar

6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda bir miktar uyuşturucu, kesici aletler ve tabanca ile mermiler ele geçirildi

Dairede gözaltın alınan şüpheliler: "Anahtarımız yoktu, temizlik yapıyorduk"

ANTALYA - Antalya'da demir kapıların koçbaşıyla kırıldığı uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan şüpheliler, evde temizlik yaptıklarını, anahtar olmadığı için kapıyı açamadıklarını savundu. Şüphelilerden biri eve kısa süre önce geldiğini hiçbir şeyden haberinin olmadığını söyleyerek ağladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye basıldı. Muratpaşa ilçesinin Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere ve Doğuyaka Mahallesi'ndeki 10 adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Özel harekat ekipleri başta olmak üzere helikopter destekli 100'ün üzerinde personelle gerçekleştirilen operasyonda belirlenen adreslere şok baskınlar yapıldı. Bina giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alınırken, Özel Harekat timleri kilitli olan demir kapıları koçbaşı ve levyeyle açmak için büyük çaba sarfetti. İçeriden ek kilitlerle güçlendirilen ve dışarı açılan demir kapılar yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından açıldı. Kalkanla içeri giren ekipler daire içindeki 2 kişiyi etkisiz hale getirdi. Balkondan yandaki iş yerinin tentesine atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli de kıskıvrak yakalandı. 4 şüpheli gözaltına alınırken dairenin çöp evden farksız olduğu görüldü. Polisin kapıyı neden açmadınız, ne yapıyordunuz içeride sözlerine şüpheliler, evde temizlik yaptıklarını ve anahtarları olmadıkları için kapıyı açamadıklarını söyledi. Şüphelilerden biri ise eve kısa süre önce geldiğini hiçbir şeyden haberinin olmadığını söyleyerek ağladı. Havadan helikopterle kontrolün sağlandığı operasyon akşam saatlerinde son buldu. İlk belirlemelere göre diğer adreslerle birlikte 6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda bir miktar uyuşturucu, kesici aletler ve tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Öte yandan bir sitenin giriş çıkışı ve kapı önlerinin, koridorların güvenlik kamerasıyla donatıldığı görüldü. Şüphelilerin kameralarının kayıt yapmadığı sadece olabilecek bir şüpheli durumda önlem aldıkları öğrenildi. Ayrıca Zeytinköy'ün giriş çıkış tüm noktalarında trafik ekiplerince sürücülere denetim yapıldı.