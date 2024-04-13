Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

ANTALYA Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları ekipler helikopterden halatla sarkarak kurtardı. Kurtarma çalışmaları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasında kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Helikopter destekli havadan ve karadan AFAD, JAK, İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin aralıksız süren çalışmaları ile kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. 10 kişilik JAK timinin çalışmaları sonrası 26 vatandaş kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları ise saniye saniye kameralara yansıdı.