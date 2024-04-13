Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalan 59 kişi kurtarıldı

Antalya Valiliği, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasının yaşandığı bölgede teleferiklerde mahsur kalan vatandaşlardan 59'unun kurtarıldığını duyurdu.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sarısu Teleferik kazasında Saat 00: 40 itibariyle 10 kabinden 18'i havadan helikopter ile olmak üzere toplam 59 kişi tahliye edilmiştir. Kalan 14 kabinde tahliye çalışmaları devam etmektedir" denildi. - ANTALYA