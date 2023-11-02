Antalya'da Tadilat Tartışması: Silahlı Kavga

Antalya'da komşular arasında yaşanan tadilat tartışmasında çıkan kavgada bir kişi silahla olmak üzere iki kişi yaralandı. Polis, olayda kullanılan silahı çöp konteynerinde aradı ancak bulamayınca şüpheli tarafından saklandığı yeri itiraf etmesi üzerine silahı buldu.

Antalya'da komşular arasında yaşanan tadilat tartışmasında çıkan kavgada bir kişi silahla olmak üzere iki kişi yaralandı. Kaçan şahsı saklandığı yerde yakalayan polis ekipleri, olayda kullanılan silahın bir çöp konteynerine atıldığı bilgisi üzerine çöplerin içerisinde didik didik silahı aradı. 10 dakika süren aramanın ardından silah çıkmayınca şahıs koyduğu yeri itiraf ederek, kendi elleriyle teslim etti.

Olay, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi 2103 Sokak üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre; sokak üzerinde tadilatı yapılan bir evden çıkan sesler üzerine Y.S. ile karşı komşuları Ali Çağır F. ve babası Muhammet Muammer F. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Y.S. yanında bulunan silahla ateş etmeye başladı. Olayda Ali Çağrı F. ayağından kurşunla yaralanırken, babası da darp sonucu kafasından yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı, ardından ise Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası tarafların yakınları tartışmaya devam etti. Tartışmayı polis ekipleri araya girerek sonlandırdı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan Y.S.'nin bulunması için araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada alınan ihbarda şahsın yakınlarda bulunan bir petshop içerisinde saklandığı öğrenildi.

Şahıs polis ekiplerince gözaltına alınınca olayda kullandığı silahı çöp kovasına attığını söyledi. Ekipler ellerine eldiven takarak uzun süre çöp konteyner içerisinde silahı aradı. 10 dakika süren aramada silah çıkmayınca şahıs silahı petshop içerisinde sakladığını itiraf etti. Ekipler şahsı gözaltı aracından indirerek silahı koyduğu yeri gösterdi. Silah polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, şahıs da polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması devam ediyor. - ANTALYA