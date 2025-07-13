Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu

Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan bir su sporları merkezinde can yeleği giymeyen bir grup ile kendilerini yelek giymeleri konusunda uyaran grup arasında kavga çıktı. Suyun içinde yaşanan kavgada tekme ve yumrukların yanı sıra rafting kürekleri de kullanıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyonu'nda bulunan bir su sporları merkezine rafting yapmak üzere gelen ve can yeleği giymeyen grup, başka bir grup tarafından yelek giymeleri konusunda uyarıldı.

Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu

RAFTİNG MERKEZİNDE 'CAN YELEĞİ GİYME' TARTIŞMASI

Uyarıları dikkate almayan şahıslar ile can yeleği giymeleri yönünde ısrar eden grup arasında tartışma çıktı.

Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu

TEKME, YUMRUK VE KÜREKLER HAVADA UÇUŞTU

Tartışma kısa sürede büyürken, tekme, yumruk ve rafting botundaki küreklerle iki grup birbirine saldırdı.

Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu

O ANLAR KAMERADA

Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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