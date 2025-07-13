Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyonu'nda bulunan bir su sporları merkezine rafting yapmak üzere gelen ve can yeleği giymeyen grup, başka bir grup tarafından yelek giymeleri konusunda uyarıldı.

RAFTİNG MERKEZİNDE 'CAN YELEĞİ GİYME' TARTIŞMASI

Uyarıları dikkate almayan şahıslar ile can yeleği giymeleri yönünde ısrar eden grup arasında tartışma çıktı.

TEKME, YUMRUK VE KÜREKLER HAVADA UÇUŞTU

Tartışma kısa sürede büyürken, tekme, yumruk ve rafting botundaki küreklerle iki grup birbirine saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.