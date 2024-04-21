Antalya'da Ormanlık Alanda Arı Kovanı Hırsızlığı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki ormanlık alanda bir üreticinin arı kovanları çalındı.

Olay, Çobanlar Mahallesi Çakallar mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir kamyonetle arı kovanlarının bulunduğu ormanlık alana gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Veysel Ş. isimli vatandaşın arı kovanlarının bir kısmını çaldı. Veysel Ş., kovanlarının çalındığını anlayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, ormanlık alandan kovan çalan şahısların tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA