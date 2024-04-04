Antalya'da Mart Ayında 98,1 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antalya'nın Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nın ikincisini gerçekleştiren Antalya Valisi Hulusi Şahin, Mart ayı içerisinde 98,1 kilogram ve 15 bin 491 adet uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildiğini bin 162 şüpheli şahsa işlem yapıldığını ve 93 şahsın tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının Türkiye'nin Huzuru Projesi kapsamında düzenlenen aylık Antalya'nın Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nın ikincisi gerçekleştirildi. Vali Hulusi Şahin, Mart ayı içerisinde asayiş, kaçakçılıkla mücadele, narkotik, siber suçlarla mücadele, trafik alanlarında yapılan çalışmalar ve yürütülen operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Antalya Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda, Antalya Valisi Hulusi Şahin'nin yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun hazır bulundu.

Mart ayının seçim atmosferinde geçtiğini belirten Vali Şahin, "Bu süreç içerisinde memnuniyetle ifade edebilirim ki rahatsızlık verici, şehre zarar verici, olumsuz bir olay yaşanmadı. Büyük oranda demokratik bir olgunlukta Antalya seçim sürecini geçirdi. Burada kolluk güçlerimizin fedakarca çalışmalarının yanında tüm siyasi çevrelerin il, ilçe teşkilatlarının, adaylarımızın ve seçmenlerimizin olgun davranışı etkili oldu" dedi.

Olayların yüzde 96'sı aydınlatıldı

Kentin huzur ve güvenliği için jandarma ve emniyet yaptığı asayiş suçlarına yönelik çalışmaları açıklayan vali Şahin "Mart ayında il genelinde emniyet ve jandarma bölgesinde toplamda 9 bin 116 asayiş olayı meydana geldiğini ve olayların yüzde 96'sının aydınlatıldığını açıkladı. Ekiplerin yüzde 64.5'inin 0 - 3 dakika arasında olay yerine yerine intikal ettiğine dikkat çekti. Ayrıca 104 bin 453 asıllı ihbarın geldiğini açıklayarak il genelinde değerlendirilen ihbarlarda 481 yabancı uyruklu şüpheli şahsın suça karıştığını söyledi.

"Kaçakçılara göz açtırmadık"

Jandarma ve Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin yaptığı operasyonlara değinen Vali Şahin, organize suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, ulusal güvenliğe yönelik suçlarla mücadele, aklama suçları ve suç gelirlerine yönelik suçlar ile mücadele birimlerinde toplamda 140 Operasyon gerçekleştiği ve 185 şüphelinin yakalandığını belirterek "Yapılan aramalarda 11 milyon 405 bin 838 makaron, 14 bin 623 litre kaçak akaryakıt, 28 bin 887 şişe kaçak içki, 214 bin 192 adet kaçak emtia, 5 bin 242 paket kaçak sigara, 594 kilogram kaçak tütün, 127 adet kaçak cep telefonu, 102 adet sahte para, 11 adet sahte belge, 36 adet tabanca, 767 adet fişek ve 11 bin 320 TL suç geliri para ele geçirildi" dedi.

Zehir tacirlerine geçit yok

Uyuşturucuyla mücadelede de kararlı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Vali Şahin 98,1 kg ve 15.491 adet uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildiğini bin 162 şüpheli şahsa işlem yapıldığını ve 93 şahsın tutuklandığını kaydetti.

51 şahıs sınır dışı edilecek

Mart ayında dört ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli organizatör şahıstan 1'inin tutuklandığını açıklayan Şahin, yapılan sorgulamalarda 125 geçici koruma kapsamındaki şahsın, kayıtlı oldukları illere gönderilmek için geçici barınma merkezlerine sevk edildiğini söyledi. Vali Şahin, 51 farklı yabancı uyruklu şahısın da sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini kaydetti. Antalya'da 103 bin 723 yabancı uyruklu şahsa oturma izni verildiğini de belirten Şahin, uyruklarına göre ilk sırada Ruslar, ikinci Kazaklar, üçüncü Ukraynalılar olduğunu açıkladı.

Bir ayda bin 757 trafik kazası meydana geldi

Emniyet bölgesinde il genelinde gerçekleşen 182 bin 975 trafik denetiminde 53 bin 888 şahsa idari para cezası uygulandığını belirten Vali Şahin, "Bin 408 araç trafikten men edildi, 2 skuter sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Bunları artırarak devam ettireceğiz. Bunu belirtmek isterim. İl genelinde meydana gelen bin 757 trafik kazasında maalesef 10 vatandaşımız vefat etti. Bin 211 vatandaşımız yaralandı. Ayrıca bu kazalara karışan 101 yabancı uyruklu şahıstan bir kişi hayatını kaybetti, 39 yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Korsan taşımacılık kapsamında 35, engelli araçları için ayrılmış park yerlerini kullanan bin 636 araca cezai işlem uygulandı. Jandarma bölgesinde de 5 bin 760 trafik denetimi yapıldı. 6 bin 33 şahsa para cezası uygulandı. 939 araç trafikten men edildi. 13 skuter sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 96 trafik kazasında iki vatandaşımız vefat etti, 94 vatandaşımız yaralandı. Ayrıca bu kazalara karışan yabancı uyruklu şahıstan 3'ü yaralandı" dedi.

Denizi kirletenler cezadan kaçamadı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 875 adet gemi, tekne ve işletme kontrol ettiğini de anlatan Vali Şahin, "Bu kontroller neticesinde mevzuatlara aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen gemi, tekne ve işletmelere 44 adet yasal işlem sonucunda, 485 bin 556 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kaçakçılık istihbarat, hareket ve bilgi toplama sorgulamaları kapsamında 7 bin 805 şahsın sorgulaması yapılmış, arama kaydı bulunan 46 kişi tespit edilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Dört adet arama kurtarma görevinde 30 şahıs sağ olarak kurtarıldı. İki düzensiz göç olayında 24 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen bir şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapıldı. Çevre kanununa muhalefetten iki adet tekne gemiye 460 bin 902 TL idari para cezası uygulandı" diye konuştu. - ANTALYA