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Antalya'da Kaçakçılık Faaliyetlerine Operasyon

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Antalya'da kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan 14 şahsa adli işlem yapıldığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda birçok kaçak malzeme ele geçirildi.

Antalya'da kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan 14 şahsa adli işlem yapıldığı bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Muratpaşa, Kepez, Manavgat, Serik ve Alanya ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Çalışmalar çerçevesinde yapılan aramalarda; 1 milyon 515 bin dolu makaron, 8 bin 245 litre sahte alkol, 8 bin 140 adet gümrük kaçağı puro, 2 bin 65 adet kesilmiş bandrol, bin 70 paket elektronik sigara kartuşu, bin adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 430 kilogram kıyılmış tütün, 290 adet elektronik sigara, 151 paket sigara sarma kağıdı, 10 adet şarj adaptörü, 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. 14 şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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