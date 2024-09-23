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Antalya'da Basketbol Oynarken Yaralanan Çocuk Aileyi Şoka Uğrattı

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12 yaşındaki Meltem Deniz Okudan, Antalya'daki bir parkta basketbol oynarken kolunun tele takılması sonucu yaralandı. Koluna 24 dikiş atılan küçük kızın annesi, olayın sorumlularından şikayetçi olduğunu belirtti.

Antalya'da bir parkta 12 yaşındaki küçük kız basketbol oynarken kolunun tele takılması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve koluna 24 dikiş atılan küçük kızın annesi, olay sonrası göz yaşlarına hakim olamayarak, "Bu olaydan kim sorumluysa şikayetçiyim" dedi.

Olay, geçtiğimiz hafta Kepez ilçesinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Şerife ve Ramazan Okudan çiftinin 12 yaşındaki ortaokula giden kızı Meltem Deniz Okudan, basketbol oynarken top bir anda saha dışına çıktı. Topu aldıktan sonra saha içerisine tekrar girmek isteyen küçük kız, parkın girişinde bulunan tellere takıldı. Kıyafetinin takıldığını düşünen Meltem, bir anlık refleksle kendisini çekince sağ kolu yırtıldı. Arkadaşları hemen durumu fark ederek Okudan'ı bir banka oturtup su içirmeye çalıştılar. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kızı ambulansla hastaneye kaldırdı.

"Bu olaydan kim sorumluysa şikayetçiyim"

Olayın ardından parkta güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulayan anne Şerife Okudan, gözyaşlarına hakim olmayarak olayı şu şekilde anlattı: "Geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saat 18.45 sıralarında kızımı parka göndermiştim. Parkta gördüğüm manzara sonrası şok oldum. Kızım top oynamak için sahanın içerisine giriyor daha sonra top sahanın dışına çıkıyor, topu alıp içeri girmek isterken kapı girişindeki çıkıntı tele kolu takılıyor ama kıyafetinin takıldığını zannediyor ve sert bir şekilde çekmek isterken kolunun bir kısmı yırtılıyor. Sonra bakıyor kazakta hiç bir şey yok. Ardından biz babasıyla buraya geldik ve olayı gördüğümüzde şok olduk. Bugün benim çocuğuma olduysa yarın başka birisinin çocuğuna da olabilir. Küçük çocuklarımız da bu sahaya giriyor. Şu sahanın içerisine bakarsak zaten tamamen ihmalkarlık burası. Ben bu olayda kim sorumluysa şikayetçiyim."

"Bu şekilde bir saha istemiyoruz"

Çocuğunun kolunda 24 tane dikiş atıldığını ve yarasının derin olduğunu ifade eden anne Okudan, "Bu tel yüzüne de gelebilirdi, yüzünde de bir yara oluşabilirdi, iki gün sonra aynaya baktığı zaman psikolojisi daha da ok bozulabilirdi. Bütün arkadaşlarından utanacaktı. Bu şekilde bir saha istemiyorum. Zaten hepsinden şikayetçi oldum. Çocuk şube de geldi buraya, fotoğraflarımızı çekti. Şuan hala kapıdaki telde kızımın et parçası duruyor. Kızım 15 gün sonra plastik cerrahi bölümüne gidecek, umarım büyük bir şey diye her gün dua ediyorum. Bu ihmalkarlık bir an önce düzeltilsin ve başka anne babalar ağlamasın. Bu olay kızımda travma haline geldi. Bir gün hastanede kaldık. Oradaki hemşireler bizlerle çok ilgilendi, şimdi her iki güne bir pansumanını yaptırıyoruz ve on gün sonra da plastik cerrahiye gideceğiz" dedi.

Küçük kız yaşadığı anları anlattı

Meltem Deniz Okudan, kazanın nasıl gerçekleştiğini şöyle ifade etti: "Sahanın içinde top oynuyorduk, top dışarı kaçtı. Dışarı çıkıp topu almak istedim ama kapı girişindeki tele takıldım. Kıyafetim takıldı zannettim. O an acı hissetmedim ama kanama oldu. Arkadaşlarım hemen yardım etti."

Okudan ailesi, olay sonrası durumu ilgili mercilere bildirdi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çocuk şube ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak, kazanın oluştuğu alanın fotoğraflarını çekti. Aile, ayrıca parkta güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve tehlikeli alanların daha dikkatli bir şekilde düzenlenmesini talep etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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