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Antalya'da 160 Aranan Şahıs Yakalandı

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Antalya'da polis tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda çeşitli asayiş suçlarından aranan 160 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

Antalya'da polis tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda çeşitli asayiş suçlarından aranan 160 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde haklarında 'yakalama emri' bulunan 'Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan Şahıslar'ın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. İl genelinde, aralarında adam öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, yağma, işyeri/konut dokunulmazlığın ihlal etme, 6136 SKM, silahla tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti bulundurma/kullanma suçlarından arananların da bulunduğu 160 kişi gözaltına alındı.

20 yıl üzeri 1, 10 ile 20 yıl arası 5, 5 ile 10 yıl arası 8, 2 ile 5 yıl arası 21, 2 yıl altı 38 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 73 kişi ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri bulunan 87 şahıs ile birlikte toplam 160 kişi adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Antalya 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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