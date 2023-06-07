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Ankara'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara'da silahlı saldırı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Vedat Ö. isimli kişi evinin önünde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ Ankara 3. Sayfa Haberler

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