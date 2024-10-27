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Ankara'da Silahlı Kuyumcu Soygunu: 1 Milyon Lira Değerinde Altın Çalındı

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Ankara'da bir kuyumcu dükkanına yapılan silahlı soygunda, soyguncular bir milyon lira değerinde altın çaldı. Kuyumcunun direnişi sonrası tabancanın tutukluk yapması olayın seyrini değiştirdi. Soyguncular, kuyumcunun arabasını gasp ederek kaçtı, ancak 3 saat içerisinde yakalandı.

Ankara'da iki kişi, önceden gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanında silahlı soygun gerçekleştirdi. Kuyumcunun, kendisine doğrultulan silahın tutukluk yapması nedeniyle ölümden kurtulduğu soygun anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya'daki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre iki şahıs, daha önce keşif yaptıkları kuyumcu dükkanına silahlı soygun gerçekleştirdi. O esnada soygunculardan biri, kendisine direnen kuyumcuya silahını doğrulttu. Tabancanın tutukluk yapması sonucu arbede bir süre daha devam ederken sayıca fazla olan soyguncular bir milyon lira değerinde altın çaldı.

Arabasını gasp ettiler

Darp ettikleri kuyumcunun arabasını da çalan soyguncular altınlarla birlikte kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 saatlik bir süre içerisinde 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından bulunan otomobil ve kaynak makinesi içerisine gizlenmiş altınlar da sahibine geri verildi.

Silahı aldıkları yere iade etmişler

Zanlıların, soygunda kullandıkları fakat tutukluk yapan tabancayı ise aldıkları yere iade ettikleri ve paralarını geri aldıkları öğrenildi. Operasyonda silah satıcısı şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilirken, emniyette işlemleri devam eden 3 zanlının adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Ekonomi ankara Hukuk Suç

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