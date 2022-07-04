Ankara'da polyester dükkanında yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da polyester dükkanında yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ankara'da polyester dükkanında yangın

Ankara'da bir polyester dükkanında çıkan yangın, bitişiğindeki parke satışı yapan dükkana sıçradı.

Ankara'da bir polyester dükkanında çıkan yangın, bitişiğindeki parke satışı yapan dükkana sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Ankara Siteler Akbal Caddesi üzerindeki bir polyester dükkanında çıkan yangın yan tarafındaki parke satışı yapan dükkana sıçradı. Alevler dükkanları sararken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye soğutma çalışması yaparken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title