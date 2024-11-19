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Ankara'da Oto Yıkama ve Çekici Hizmetine Silahlı Saldırı

Ankara'da Oto Yıkama ve Çekici Hizmetine Silahlı Saldırı
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Haymana'da bir oto yıkama ve çekici hizmeti veren firmaya silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı, ancak çekici araçlarına kurşun isabet etti. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde, oto yıkama ve çekici hizmeti veren bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, çekici araçlarına kurşunlar isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.00 sularında Ankara'nın Haymana ilçesi Polatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan oto yıkama ve çekici hizmeti veren Göksu firmasına, bir otomobille gelen kişi veya kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken firmaya ait çekici araçlarına kurşunlar isabet etti. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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