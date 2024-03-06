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Ankara'da minibüse silahlı saldırı: 3 yaralı

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, iki aile arasındaki husumet nedeniyle bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 çocuk, suç aleti silahlarla birlikte yakalandı.

Ankara'da bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, Pursaklar ilçesi Işık Sokak'ta Nasrettin Hoca Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşından küçük 2 çocuk, iki aile arasındaki husumet nedeniyle minibüs içerisindeki 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı yapan çocuklar ise suç aleti silahlarla birlikte yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pursaklar Ankara Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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