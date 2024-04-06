Ankara'da Kargo Yöntemiyle Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Ankara'da kargo yöntemi ile uyuşturucu madde getirttiği belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kilo 180 gram esrar ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kente kargo yöntemi ile uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, dedektör köpek destekli icra ettikleri operasyonda 3 kilo 180 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANKARA