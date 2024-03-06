Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Milyon 200 Bin Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Güncelleme:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Polatlı ilçesinde yapılan operasyonda 6 şüpheli şahsın kaçak tütün ürünlerini satışa sunacağı bilgisine ulaşıldı. Operasyonda çok sayıda boş ve dolu makaron, sigara, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uzun süreli takip sonucunda Polatlı ilçesinde 6 şüpheli şahsın kaçak tütün ürünlerini satışa sunacağı bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6 Mart günü yapılan operasyonda; 1 milyon 700 bin adet boş makaron, 10 bin 880 paket dolu makaron, 100 paket sigara, 1 adet 7.65 mm tabanca ve şarjörü, 31 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak, 6 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Polatlı Ankara Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ataner Orkunoğlu kimdir? İYİ Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı Ataner Orkunoğlu kimdir? DEVA Partisi Kırıkkale adayı Adem Atmani kimdir? 2024 DEVA Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı kim? Eyüp Ali Özdemir kimdir? İYİ Parti İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı Eyüp Ali Özdemir kimdir? Ali Coşkun kimdir? İYİ Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı Ali Coşkun kimdir? Yüksel Tümtürk kimdir? İYİ Parti İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayı Yüksel Tümtürk kimdir? İsmail Yaşar kimdir? İYİ Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı İsmail Yaşar kimdir? Ayşe Gülnur kimdir? İYİ Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Ayşe Gülnur Şakir kimdir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 6 Mart EXXEN spor canlı izle! E okul neden açılmıyor, e-okul sorun mu var 6 Mart Çarşamba? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! GS Warriors Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! 6-7 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 6 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 6 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title