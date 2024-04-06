Ankara'da bayram trafiği denetimleri başladı. Kentte görevlendirilen yaklaşık 2 bin polis, 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafikte oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için yoğun mesai harcayacak.

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Başkentte trafik denetimlerini artırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 gün sürecek tatil nedeniyle şehrin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturarak denetimler yapacak. Yaklaşık 2 bin polisle gerçekleştirilen denetimlerde ekipler kontrollerini yaparak trafikte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmamasına yardımcı olacak.

"Yollar daha güvenli"

Denetimler ilgili konuşan sürücüler ise memnuniyetlerini dile getirdi. - ANKARA