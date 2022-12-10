Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya'da ot yangını

3. Sayfa Haberleri

Amasya'da ot yangını

Amasya'nın Taşova ilçesinde ırmak kenarında çıkan ot yangını çevrede paniğe yol açtı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde ırmak kenarında çıkan ot yangını çevrede paniğe yol açtı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde mezarlık yakınında Yeşilırmak Nehri kenarında bulunan otlar, akşam saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangında alevler göğe yükseldi. Çıkan yangını, Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Musa Koyuncu, "Yeşilırmak set kenarında yangın çıktı. Yangın, itfaiyemiz ve emniyet güçlerimizin müdahalesi sonucu söndürüldü. Korkulacak hiçbir durum yok" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Amasya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title