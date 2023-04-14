Amasya'da kontrolden çıkan tır orta refüje daldı: 1 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde tırın refüje çıktığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demircan (23) yönetimindeki 76 AD 667 plakalı tır, Şahinler köyü mevkisinde yoldan sapıp refüje çıktı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA