Amasya'da kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yola devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çelik yönetimindeki 34 KL 5737 plakalı kamyon, Ulubel mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak savruldu. Devrilen kamyondaki sürücü Çelik ve yanındaki Yılmaz Güllü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yol trafiğe kapanırken, ulaşım Gümüşhacıköy ilçe merkezi içerisinden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA