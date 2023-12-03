Altınova'da Kış Lastiği Uygulaması ve Servis Araçları Denetlendi

Yalova Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından ortaklaşa kış lastiği uygulaması ve servis araçları denetimi yapıldı. Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu denetlendi.

Yalova Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince ortaklaşa kış lastiği uygulaması ve servis araçları denetimi yapıldı.

Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince ortaklaşa kış lastiği uygulaması yapıldı ve servis araçları denetlendi. Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu, Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başladı.

Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerinin denetiminde, kış lastiği, lastik diş derinlikleri ve araç evrakları kontrol edildi.

Otobüs lastiklerinin kış lastiği olup olmadığı ve diş derinliklerinin 4 milimetre şartına uyup uymadığı "kumpas" adlı aletle ölçülerek, polis ekiplerince incelendi. Ekipler otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçların lastiklerinin 1,6 milimetre, otobüs, kamyon ve çekicilerin lastiklerinin ise 4 milimetre kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Öte yandan, uygulamada servis araçları da denetlendi.

Cezası 2 bin 568 lira

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına rağmen kış lastiğinin kullanılması öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2024 itibarıyla güncellenecek. - YALOVA