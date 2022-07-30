Alevler daireyi küle çevirdi Bursa'da 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki daire, alevlere teslim oldu. Bursa'da 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki daire, alevlere teslim oldu. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Selçuk Bey Mahallesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki daireden alevlerin yükseldiğini görenler, büyük panik yaşadı. Mahalleli ve apartman sakinleri sokağa dökülürken, ihbar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler kısa sürede geldi. Ancak apartmanın altına park edilen araçlardan dolayı, yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Merdivenli itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, daire kullanılmaz hale geldi. Yangınla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Alevler daireyi küle çevirdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.