Alanya'da plajdaki büfede çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde plajda bulunan bir büfede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde plajda bulunan bir büfede çıktı. Edinilen bilgiye göre, büfede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, büfede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yangın dolayı çıkan dumanlar çevredeki apartmanda oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ANTALYA