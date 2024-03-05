Alanya'da Motosiklet Sürücülerine Bilgilendirme Yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine bilgilendirme yapıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Güzelyalı Caddesi üzerinde yapılan faaliyette, motosiklet sürücülerine yasal kapasite üzerinde yolcu taşınmaması, trafikte seyir halindeyken telefon kullanılmaması, motosiklet sürücülerinin kask kullanması, hız kurallarına riayet edilmesi gibi konularla ile ilgili broşürler dağıtılarak bilgilendirmeler yapıldı. - ANTALYA