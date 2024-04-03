Alanya'da Evden Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde "evden hırsızlık" olayının şüphelisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; Sugözü Mahallesi'nde meydana gelen ikametten hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yapıldı. Hırsızlık olayını E.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin ikamet ve aracında yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait fişekler, 10 adet bilezik ve çeşitli ziynet eşyaları, yüklü miktarda nakit Türk lirası ve çeşitli elektronik malzemeler ele geçirildi. Evden hırsızlık olayının şüphelisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA