Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Güneşli köyünde yaşayan Abdurrahman Dağlı, kendisinde kayıtlı olmayan bir hesaptan hesabına 1 milyon 152 bin lira gönderildiğini fark etti.

İLK ÖNCE BANKAYI ARADI

Önce telefonla bankayı arayan Dağlı, ardından da gittiği bankanın şubesinde müşteri temsilcisiyle görüşüp, durumu bildirdi.

PARAYI TESLİM ETTİ

Eskil ilçesinde bir kuyumcudan hesabına paranın gönderildiğini öğrenen Dağlı, iş yerine giderek durumu açıkladı ve parayı teslim etti.

"KUYUMCUYA TESLİM ETTİM"

Dağlı, akşam saatlerinde evde otururken hesabına yüklü miktarda para yatırıldığını fark ettiğini söyledi. Böyle bir alacağı olmadığını anlatan Dağlı, "Araştırmalarımın sonucunda bir kuyumcudan hesabıma yanlışlıkla gönderildiğini tespit ettim. Bankadan parayı çekerek, kuyumcuya teslim ettim." dedi.