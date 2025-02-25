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Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti

Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan çiftçi Abdurrahman Dağlı, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan 1 milyon 152 bin TL'yi fark etti. Hemen harekete geçen Dağlı, bankayla iletişime geçerek paranın sahibini buldu ve parayı teslim etti.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Güneşli köyünde yaşayan Abdurrahman Dağlı, kendisinde kayıtlı olmayan bir hesaptan hesabına 1 milyon 152 bin lira gönderildiğini fark etti.

Aksaray'da Çiftçiye Yanlışlıkla Yatırılan Milyonluk Hesabı Sahibine İade Etti

İLK ÖNCE BANKAYI ARADI

Önce telefonla bankayı arayan Dağlı, ardından da gittiği bankanın şubesinde müşteri temsilcisiyle görüşüp, durumu bildirdi.

Aksaray'da Çiftçiye Yanlışlıkla Yatırılan Milyonluk Hesabı Sahibine İade Etti

PARAYI TESLİM ETTİ

Eskil ilçesinde bir kuyumcudan hesabına paranın gönderildiğini öğrenen Dağlı, iş yerine giderek durumu açıkladı ve parayı teslim etti.

Aksaray'da Çiftçiye Yanlışlıkla Yatırılan Milyonluk Hesabı Sahibine İade Etti

"KUYUMCUYA TESLİM ETTİM"

Dağlı, akşam saatlerinde evde otururken hesabına yüklü miktarda para yatırıldığını fark ettiğini söyledi. Böyle bir alacağı olmadığını anlatan Dağlı, "Araştırmalarımın sonucunda bir kuyumcudan hesabıma yanlışlıkla gönderildiğini tespit ettim. Bankadan parayı çekerek, kuyumcuya teslim ettim." dedi.

Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

vallaha helal olsun kul hakkının haram olduğunu bilen vicdanlı biriymiş

Yorum Beğen16
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