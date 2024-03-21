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Ağrı İl Emniyet Müdürü Personeli Tebrik Ederek Ödüllendirdi

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Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il genelinde görev yapan ve duyarlılıkları ile özverili çalışmalarıyla öne çıkan personeli makamında tebrik ederek ödüllendirdi.

Törende İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, başarılı personelin gayret ve fedakarlıklarının takdire şayan olduğunu ifade etti. Görevlerini büyük bir sorumluluk duygusuyla yerine getiren personelin, teşvik edilmesi ve motive edilmesi gerektiğini vurgulayan İpar, "Emniyet teşkilatı olarak, her zaman vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz. Bu vesileyle, ödüllendirilen personelimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Tüm personelimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Ödül alan personel ise İl Emniyet Müdürü İpar'a teşekkür ederek, bundan sonra da daha da büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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