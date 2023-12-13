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Ağrı'da Yol Kontrolünde Gümrük Kaçağı Ürünler Ele Geçirildi

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Ağrı'da yapılan yol kontrol uygulamalarında çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda 2 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 19 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 19 adet gümrük kaçağı şarj cihazı bulundu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da iki ayrı bölgede yapılan yol kontrol uygulamasında çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde, Doğubayazıt ve Diyadin ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamalarındaki aramalarda 2 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 19 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 19 adet gümrük kaçağı şarj cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğubeyazıt Diyadin Ağrı Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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