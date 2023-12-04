Ağrı'da Yol Kontrolünde 655 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamalarında toplamda 655 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamalarında toplamda 655 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada: " İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde icra edilen yol kontrol uygulaması esnasında, durdurulan bir minübüste, yolcu olarak seyahat eden 1 şahsa ait olduğu tespit edilen, toplamda 355 paket gümrük kaçağı sigara ile Taşlıçay ilçesinde durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden 2 şahsın yanlarında toplamda 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır." denildi. - AĞRI