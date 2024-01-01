Ağrı'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayı fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Kaza, saat 08.55 sıralarında Ağrı-Çaldıran yolu üzeri Çetenli kavşağında meydana geldi.
Abdülkerim Baydemir idaresindeki 65 LA 541 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazayı farkeden çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kamyon şoförünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. - AĞRI