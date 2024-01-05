Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma, gümrük muhafaza ve gümrük KİM ekiplerinin ortak operasyonunda kaçakçılık yapan bir kişi yakalandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin ilçede yaptıkları arama ve kontrollerde, gümrük kaçağı 208 paket sigara, 11.5 kilogram çay ve bir cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - AĞRI