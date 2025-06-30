Ağrı'da Gıda Denetimleri: 2 Bin 80 İşletme Kontrol Edildi

Ağrı'da Gıda Denetimleri: 2 Bin 80 İşletme Kontrol Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, toplam 2 bin 80 işletme kontrol edildi ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren 37 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması ve halk sağlığının korunması amacıyla il genelinde toplam 2 bin 80 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde mevzuata aykırı işlem yaptığı belirlenen 37 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen denetimlerin 670'i toplu tüketim işletmelerine, bin 123'ü gıda satış işletmelerine ve 287'si ise gıda üretim işletmelerine yönelik yapıldı.

Açıklamada, "Valiliğimiz koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması ve halk sağlığının korunması amacıyla ilimiz genelinde 2025 yılı ilk 6 ayında toplamda 2 bin 80 denetim gerçekleştirilmiş olup, mevzuata aykırı işlem yaptığı tespit edilen 37 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı

Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor

Karagümrük ve Alanyaspor'daydı! Avrupa deviyle el sıkıştı
UEFA'dan çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin karar: 2 takım Avrupa'dan men edildi

2 takım Avrupa'dan men edildi! İki kulüp daha ceza yemenin eşiğinde
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.