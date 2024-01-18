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Ağrı'da firar eden hükümlü Kırıkkale'de yakalandı

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Ağrı'da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden ve hakkında kesinleşmiş 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Kırıkkale Tren Garı'nda polis ekiplerince yakalandı.

Ağrı'da tutuklu bulunduğu cezaevinden 2015 yılında firar eden ve "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Kırıkkale Tren Garı'nda polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, 2015 yılında Ağrı'daki cezaevinden firar eden M.A.K.'nin (58) Kırıkkale Tren Garı'ndan Batman'a gitmek üzere bilet aldığı bilgisine ulaştı. Kısa sürede tren garına giden ekipler, 58 yaşındaki hükümlüyü Güney Kurtalan Ekspresi içerisinde gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 9 yıldır arandığı tespit edildi. Hükümlü şahsın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Ağrı Cezaevi Yakalama Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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