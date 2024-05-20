Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da Asayiş Ekipleri Şok Uygulama Yaptı: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da asayiş ekiplerinin düzenlediği şok uygulamada ruhsatsız 1 adet yivsiz otomatik tüfek, 111 adet fişek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ağrı'da asayiş ekiplerinin düzenlediği şok uygulamada ruhsatsız 1 adet yivsiz otomatik tüfek, 111 adet fişek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ağrı'da Asayiş Şube Müdürlüğü Önleyici Ekipler Büro Amirliği ekipleri, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kent merkezinde Gazi, 100. Yıl ve Fatih mahallelerinde uygulama noktalarında şüpheli araçlarda ve sürücülerin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda B.A., T.B., R.A. ve M.Ç. isimli şahısların üzerinde 1 adet yivsiz otomatik tüfek, 111 adet fişek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahıslar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı

 Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor

Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

 Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title