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Ağrı'da 4 adet gümrük kaçağı saat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

13 Aralık 2023 10:52 Güncelleme: 10:54 Abone Ol

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, yol kontrol uygulamasında bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada, 4 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.