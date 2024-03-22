Afyonkarahisar'da Su Kuyusu Kapakları Çalındı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devlet Su İşlerine ait 4 adet sulama kuyusu demir kapağını çalan O.Ç. ve F.Ç isimli şüphelileri yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanlar'da Sırakapı Mahallesi Bedesten Mevkiinde, Devlet Su İşlerine ait 4 adet sulama kuyusu demir kapağını O.Ç. ve F.Ç. isimli şahısların çaldığı yapılan titiz araştırmalar sonucu tespit etti. Olayın şüphelisi O.Ç. ve F.Ç. isimli şahıslar yakalanarak çaldıkları su kuyusu kapaklarını Afyonkarahisar il merkezinde bulunan bir hurdacıya sattıklarını itiraf etmelerini müteakiben suç eşyasını satın alan İ.P. isimli şahsın iş yerinde çalınan su kuyusu kapakları tespit edilerek muhafaza altına alındı. Kapaklar Devlet Su İşleri yetkililerine teslim edildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı, meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR