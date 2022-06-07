Afyonkarahisar'da ev yangını korkuttu - Haberler

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Afyonkarahisar'da ev yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Afyonkarahisar'da ev yangını korkuttu

Afyonkarahisar'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yanındaki binalara sıçramadan söndürüldü.

Afyonkarahisar'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yanındaki binalara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Kayadibi mahallesi Ortasivri sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan iki katlı metruk binanın üst katından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çatı katı ve ikinci katı saran alevlere müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın yanındaki binalara sirayet etmeden söndürüldü. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangının ardından polis inceleme başlatırken, olayın ardından binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Karahisar İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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