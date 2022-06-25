Afganistan uyruklu 150 kaçak göçmen sınır dışı edildi Afganistan uyruklu 150 kaçak göçmen sınır dışı edildi Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlarda 590 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu 150 kaçak göçmen sınır dışı edildi İSTANBUL - Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlarda 590 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan 150 göçmen, İstanbul Havalimanı'ndan havalanan uçakla ülkelerine gönderildi. Türkiye genelindeki çeşitli illerde yapılan operasyonlarda Afganistan uyruklu 590 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, İstanbul İl Göç İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezine getirildi. Burada sınır dışı işlemleri tamamlanan 150 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen otobüslerle İstanbul Havalimanına getirildi. Buradaki işlemleri de tamamlanan Afgan göçmenler havalanan uçakla sınır dışı edildi. Ülkelerine geri gönderilen kaçak göçmenlerin haklarında ilgili tahdit kodları da girilerek, tekrar Türkiye'ye kaçak yollarla girmeleri engelleniyor. İhlas Haber Ajansı / İsmet Aktaş - 3. Sayfa İstanbul Havalimanı Afganistan İstanbul Türkiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Afganistan uyruklu 150 kaçak göçmen sınır dışı edildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.